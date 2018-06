Wohnwagen gestohlen

POLIZEI Gefährt hat einen Wert von 35 000 Euro

Dautphetal-Holzhausen Diebe haben am Freitag, 1. Juni, zwischen 1.10 und 1.35 Uhr einen größeren Wohnwagen der Marke „Knaus Tabbert“ mit Marburger Zulassung gestohlen. Der etwa 8,6 Meter lange Wagen stand vor einem Hof in der Kirchstraße in Holzhausen. Die Diebe kuppelten den weißen Wagen mit grauen Linien im Wert von etwa 35 000 Euro an und fuhren in Richtung Oberlandstraße davon. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wem sind vor dem Geschehen verdächtige Personen um die Kirchstraße aufgefallen? Wem ist das Gespann nach dem Geschehen in der Ortschaft und später im Straßenverkehr aufgefallen?

