Yoga soll bei Kinderwunsch helfen

Sybille Kunz ist ausgebildete Gesundheitsberaterin und Yoga-Lehrerin. Sie kommt aus Gladenbach, zog aus beruflichen Gründen nach Rüsselsheim und ist jetzt mit ihrer Yoga-Praxis nach Gladenbach zurückgekehrt. In Mornshausen und Weidenhausen gibt sie regelmäßig Yoga-Kurse, in denen Körper, Geist und Seele Kraft tanken können.

Die Mutter von drei erwachsenen Kindern arbeitet seit vielen Jahren mit Hebammen zusammen. Dadurch ist auch ein Yoga-Kurs für Schwangere entstanden, in dem werdende Mütter Neues über sich selbst und das Kind erfahren.

„Immer wieder kamen junge Frauen zu mir, die sich ein Kind wünschten, aber ohne Erfolg“, erzählt Sybille Kunz. Physische und psychische Barrieren, die verhindern, dass eine Frau schwanger wird, können durch die Kraft des Yogas gelöst werden, sagt die Buchautorin. „Spezielle Übungen des Yogas können helfen, gelassener zu werden. Außerdem verkrampfen sie sich weniger auf den Kinderwunsch.“

Viele Übungen zum Entspannen

In individuellen Yoga-Stunden half sie den Frauen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihren Körper und Geist bereit zu machen für ein Kind. Ihre Erfahrung als Yoga-Lehrerin und die Erzählungen von Patientinnen nutzte Sybille Kunz, um ihr Buch „ Yoga bei Kinderwunsch – Ich werde natürlich schwanger“ zu veröffentlichen.

Auf 128 Seiten informiert das Werk über den weiblichen Körper, zeigt verschiedene Yoga-Übungen, die Asanas genannt werden, und gibt Erfahrungsberichte von Frauen wieder, mit denen Sybille Kunz gearbeitet hat. Neben Texten zeigen Zeichnungen und Bilder die richtige Ausführung der Asanas.

„Dieses Buch ist kein Patentrezept“, sagt Sybille Kunz. Aber es zeige, wie positiv sich ein auf die Bedürfnisse der Frau abgestimmter Unterricht auswirken könne. Im Buch kommen neben Sybille Kunz auch der ehemalige Chefarzt der Gynäkologie in Groß-Gerau, Dr. Hossein Messroghli, und Yoga-Lehrerin und -Ausbilderin Martha Fritsch zu Wort.

„Das Buch ist aber nicht nur für Frauen, die schwanger werden wollen. Die erklärten Übungen sind für jeden, der seinem Körper etwas Gutes tun und das Bewusstsein von Körper und Geist stärken will“, ergänzt Kunz. So finden sich viele Übungen zum richtigen Atmen und zum Entspannen. Auch Reflexzonen-Massage, Meditation und Affirmationen werden erklärt.

Schon vor drei Jahren hatte Sybille Kunz die Idee zum Buch, legte das Projekt aber zunächst auf Eis. Im vergangenen Jahr fing sie an, ihr Werk für „Books on Demand“ vorzubereiten. Nun ist es als Ebook und Taschenbuch im Internet, in Buchhandlungen oder bei Sybille Kunz (www.yogapraxis-sybille-kunz.de) erhältlich.

„Yoga bei Kinderwunsch. Ich werde natürlich schwanger“ von Sybille Kunz, 128 Seiten, E-Book (14,99 Euro) und Taschenbuch (22,90 Euro), Books on Demand, ISBN: 9-783752-870640. (jns)