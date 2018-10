Zaun beschädigt

POLIZEI Unfallflucht in Bad Endbach

Bad Endbach Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht in Bad Endbach geben können. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag, 30. Oktober. Ein wohl größeres Fahrzeug wendete in der Einfahrt des Anwesens „Zum Kurmittelhaus 1“, direkt gegenüber der Berglandklinik, und drückte dabei den zur Landstraße gelegenen Zaun um. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018