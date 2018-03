Von Brigitte Koischwitz

Zeit zum Schniefen

Brigittes Landleben

Wer in letzter Zeit beim Telefonieren mit lieben Mitmenschen ein fürchterliches Kratzen, Krächzen, Knattern mitten im Gespräch vernommen hat – da war mal zufällig nicht die Telekom daran schuld. Auch handelte es sich nicht um eine Abhörattacke vom BND oder einem „Putinschen Hackereinsatz“. Nein, hier ist es der Gesprächspartner selbst, der diese Geräuschkulisse verursacht. Der Grund: Schnupfen, Husten, Heiserkeit regiert das Leben bundesweit. Es fängt ganz harmlos an! Du musst niesen, noch und noch einmal, dir ist leicht fröstelig und schon entwickelt sich die Nase zum Zentrum deines Lebens. Als der liebste Man an meiner Seite eine weithin schallende Niesattacke hinlegte, die ihn rein fliehkraftmäßig fast vom Hocker katapultierte, meinte er atemlos schniefend: „Ich glaube, ich kriege eine Erkältung!“ Zu meinem großen Leidwesen bewahrheitete sich sein Glaube.

