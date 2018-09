Ausstellung

Zeitgeschichte erleben

AUSSTELLUNG Historische Bilder sind zu sehen

Marburg-Cappel „Arbeits- und industriegeschichtliche Entwicklung der Strom- und Wasserversorgung in der Region“ heißt eine Ausstellung, die am Mittwoch, 26. September, im Foyer des Landratsamtes in Cappel (Im Lichtenholz 60) eröffnet wird. Die Schau zeigt Bilder der Elektrifizierung und der Wasserversorgung ab dem frühen 20. Jahrhundert aus dem Landkreis und darüber hinaus.

Copyright © mittelhessen.de 2018