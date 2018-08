Konzert

Zeitreise mit Drews

Auftritt Schlagerstar kommt nach Stadtallendorf

Stadtallendorf Er vereint mindestens drei Entertainer in einem: Jürgen Drews (Foto: Veranstalter), seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft, hat sich immer wieder neu erfunden. Und das zeigt er seinem Publikum bei seiner „Es war alles am besten“-Show am Donnerstag, 18. Oktober, live in der Stadthalle in Stadtallendorf.

