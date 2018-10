Zur Feier anmelden

Jubiläum

JUBILÄUM 50 Jahre Otfried-Preußler-Schule

Gladenbach-Weidenhausen Die Otfried-Preußler-Schule in Gladenbach-Weidenhausen feiert am Donnerstag, 1. November, ihr 50-jähriges Bestehen und lädt dazu alle Schüler, Eltern, Nachbarn und Freunde ein. Die Jubiläumsfeier findet von 13 bis 15 Uhr in den Räumen der Schule im Lerchenweg 2 statt. Nach der offiziellen Eröffnung erwarten die Gäste ein Café, musikalische Einlagen, ein Basar und weitere Programmpunkte. Die Schule bittet um eine verbindliche Zusage bis zum 25. Oktober auf dem Anrufbeantworter der Schule, (0 64 62) 83 44, oder per E-Mail an verwaltung@otfried-preußler-schule.org.

