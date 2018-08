Zwei Männer verhaftet

Autodiebstahl Elektroauto wurde gefunden

Cölbe-Schönstadt Der am Sonntag, 19. August, gegen 18.20 Uhr am Bürgerhaus Schönstadt gestohlene Elektrowagen Renault Zoe ist wieder da. Er wurde am Mittwoch, 22. August, gegen 8 Uhr an der Elektroauto-Ladestation eines Geschäfts im Industriegebiet in Wehrda gesichtet. Im Auto schliefen zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren. Sie wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Beide Männer sind wohnsitzlos und polizeibekannt. Sie behaupten, den Wagen zufällig offen vorgefunden und lediglich als Schlafplatz genutzt zu haben. Das Auto wurde nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 18.20 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Mittwoch gefahren. Auf der rechten Seite des weißen Zoe gibt es frische Unfallspuren. Wo ist der weiße Elektrowagen des Carsharing Vereins aufgefallen?

