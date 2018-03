wortzumsonntag_k

Von Annegret Puttkammer

WORT ZUM SONNTAG

„Selig seid ihr“, steht in der Bergpredigt. Aber auch in den Osterberichten gibt es eine Seligpreisung. Da sagt der auferstandene Jesus seinen Jüngern: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“. Jesus malt ihnen so vor Augen, was der Glaube einbringt. Nämlich: glücklich zu sein, heil und geborgen, bewahrt und geliebt, gehalten und getrost.

