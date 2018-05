Von Damaris Krusemark

WORT ZUM SONNTAG

wortzumsonntag_k

Was geht bloß in dem Menschen vor?“, fragen wir uns manchmal. Und wir merken, keiner unserer Mitmenschen ist ein offenes Buch für uns, nicht mal der Ehepartner. Bis in die Tiefen des Anderen zu blicken geht nur, wenn der andere auch etwas von sich preisgibt.

