Von Astrid Wilming

WORT ZUM SONNTAG

wortzumsonntag_k

Vor kurzem sagte mir jemand, er vermisse beim Kreuzzeichen „die Erde“. Ich war irritiert, das muss ich sagen. Im Kreuzzeichen vergegenwärtigen wir uns die Dreifaltigkeit. Das heißt, es geht um das Wesen Gottes, als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was bitte soll da „die Erde“? Wer ist eigentlich Gott? Er ist der Schöpfer von allem was ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist ewig. Er hat uns Menschen geschaffen, aber wir sind nicht Gott, wir sind Geschöpf. Auch die Erde ist geschaffen. Es ist wunderbar, dass es sie gibt. Wir können Gott dafür wirklich dankbar sein. Er hat sie sehr schön geschaffen! Auch ist es faszinierend zu sehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Es gibt auch Geheimnisse in der Natur, die wir nicht erklären können. Vielleicht, weil uns die Kenntnisse fehlen oder unsere Sinnesorgane nicht in der Weise geschult sind.

