wortzumsonntag_k

Von Christoph W. Kiehne

WORT ZUM SONNTAG

Wie oft habe ich das als Jugendlicher gehört: „Du sollst nicht...!“ Oder: „Du darfst nicht...!“ Und so entstand das Bild in mir: Christsein ist langweilig. Gott ist eine „Spaßbremse“, denn ich wollte doch leben. Gott als Spaßbremse – ist das nicht ein Bild, das viele von Gott und Christsein haben? Alles, was Spaß macht, ist ja sowieso verboten. Gott gönnt mir nichts!

