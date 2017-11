Von Michael Tietz

„Beiden Vereinen eine Brücke bauen“

VORSCHUSS Parlamentarier stimmen über Fristverlängerung für Rückzahlung ab / Es geht um 56 000 Euro

Gladenbach Die Botschaft der Gladenbacher Politiker an den Sportclub und Turnverein ist eindeutig: Beide Gladenbacher Vereine sollen den 2012 von der Stadt gewährten Vorschuss in Höhe von 56 000 Euro zurückzahlen. Wann genau, das entscheidet am Donnerstagabend das Parlament.

