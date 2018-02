Von Christian Röder

„Bitte etwas weniger hitzköpfig!“

AMTSGERICHT 48-Jähriger muss wegen Körperverletzung in Dautphe 600 Euro zahlen

Dautphetal/Biedenkopf Erst weicht er aus, vermeidet so einen Unfall, dann schlägt er zu: Vor dem Amtsgericht Biedenkopf musste sich am Mittwoch ein 48-Jähriger wegen Körperverletzung verantworten. Am Ende stand eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro.

