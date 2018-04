Von Heiko Krause

„Das Herzstück und Hirn der Uni“

Erffnung 6000 Menschen nutzen täglich die Marburger Universitäts-Bibliothek

MARBURG Nach knapp vier Jahren Bauzeit ist am Montag die neue zentrale Universitätsbibliothek in Marburg eröffnet worden. Ein sehr gelungenes Bauwerk, das sich hervorragend in die historische Umgebung einfügt, waren sich alle Festredner einig.

Copyright © mittelhessen.de 2018