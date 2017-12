Von Michael Tietz

„Das ist eine Meisterleistung“

EINWEIHUNG Rheumazentrum Mittelhessen bekommt viel Lob und Anerkennung für Klinikneubau

Bad Endbach Freude, Stolz, Lob und Dank kennzeichneten die Einweihungsfeier für „Hessens größtes und schönstes Rheumakrankenhaus“. So bezeichnete Klinikchefin Katrin Storck-Müller am Freitag den Neubau, der für 23 Millionen Euro in Bad Endbach entstanden ist.

Copyright © mittelhessen.de 2017