„Der kleine Tag“ kommt in Breidenstein auf die Bühne

KinderMusical Am 24. März sollen die Rollen verteilt werden

Biedenkopf-Breidenstein Nach dem Erfolg von „Im Riff geht’s rund“ in 2017 soll auch in diesem Jahr ein Kindermusical in Breidenstein stattfinden. Die Planungen laufen bereits.

