Von Christian Röder

„Drücken ist die Hauptsache“

HERZWOCHE Rettungsdienst, Hardo Lingad und Wolfgang Cyriax informieren in Bad Endbach

Bad Endbach Zwei bis drei Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Herzschwäche. Über die Ursachen dafür – und was man tun kann – hat Dr. Hardo Lingad, Chefarzt der hessischen Berglandklinik Bad Endbach, gesprochen.

