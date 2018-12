Von Peter Piplies

„Ein Hobby mit großem Spaßfaktor“

FREIZEIT Modelleisenbahn- und Autotauschbörse lockt viele Besucher nach Gladenbach

Gladenbach Wer dem „Kind im Manne“ begegnen will, sollte sich in Gladenbach einmal auf der Modelleisenbahn- und Autotauschbörse umsehen. Organisiert von den Modellbahnfreunden Rachelshausen fand die Veranstaltung am Sonntag nun bereits zum 27. Mal statt.

