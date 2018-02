Von Michael Tietz

„Ein Vorbild und großer Förderer“

Leinweber-Stiftung Walter Jakowetz nimmt den Gladenbacher Kulturpreis in Empfang

Gladenbach Seit 50 Jahren engagiert sich Walter Jakowetz ehrenamtlich in seiner Heimatstadt auf vielfältige Weise. Der 78-Jährige ist Ehrenbürger von Gladenbach und nun auch Preisträger der Dr. Berthold-Leinweber-Stiftung. Am Sonntag nahm er den Kulturpreis in Empfang.

