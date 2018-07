„Ein kleiner Funke reicht schon“

Landauf, landab rufen derzeit kleinere und größere Flächenbrände die Feuerwehren auf den Plan. So standen in Erdhausen mehrere Hektar Ackerflächen in Flammen. Felder brannten zwischen Sinkershausen und Gladenbach, bei Mornshausen/S. oder Wommelshausen. Gestern Mittag musste die Feuerwehr eine brennende Ballenpresse und einen etwa 40 Quadratmeter großen Stoppelacker an der Kreisstraße zwischen Wittelsberg und Moischt ablöschen.

„Die paar Tropen Regen am Wochenende haben die Gefahr nicht gebannt“, sagt Alexander Wagner. Der Gladenbacher Stadtbrandinspektor ruft deshalb alle Bürger zur Vorsicht und auch zur Mithilfe auf. Denn viele Menschen würde immer noch sehr unvorsichtig und gedankenlos handeln – wenn sie zum Beispiel an einer Schutzhütte grillen, ihre Gartenabfälle verbrennen oder eine brennende Zigarette aus dem Autofenster werfen.

„Das sehe ich leider fast täglich. Ein kleiner Funke reicht und schon steht eine große Fläche in Flammen“, berichtet der erfahrene Feuerwehrmann.

Der Weidenhäuser nimmt auch die Eltern in die Pflicht. Sie sollten ihre Kinder für die enorme Brandgefahr bei Trockenheit sensibilisieren. Aus gutem Grund: Ein Feuerwehr-Kollege von Wagner hatte am Wochenende aufsteigenden Qualm oberhalb des Gladenbacher Reitplatzes entdeckt und in unmittelbarer Nähe spielende Kinder gesehen. „Die rennen dann einfach weg und kümmern sich nicht um mögliche Glutnester“, sagt der Stadtbrandinspektor.

Viele natürliche Löschwasserreservate stehen den Wehren derzeit nicht mehr zur Verfügung

Mit großem Aufwand müssen die alarmierten Feuerwehren in solchen Fällen versuchen, das Feuer schnell zu löschen, um größeren Schaden zu verhindern. Das Problem bei dieser anhaltenden Trockenheit: Das Wasser in den natürlichen Löschwasserreservaten ist aufgebraucht, in den Bächen und Teichen ist der Wasserpegel auf dem Tiefstand. Als Beispiele nennt Wagner den Löschteich an der Zollbuche (Bundesstraße 255) oder auch die Teiche im Herrenhölzchen in Weidenhausen. „Eine Wasserentnahme ist an beiden Standorten kaum noch möglich, da die Saugschläuche im Schlamm liegen“, erklärt der Stadtbrandinspektor.

Selbstverständlich seien die Feuerwehren nach wie vor in der Lage, die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Dies sei oft aber mit deutlich mehr Arbeit für die freiwilligen Einsatzkräfte verbunden.

Und noch eine Bitte hat Wagner: „Wenn jemand beim Spaziergehen eine Glasscherbe auf einem Feld- oder Waldweg liegen sieht – einfach aufheben und mitnehmen.“ Schon ein Splitter kann ein Feuer auslösen.

Der Deutsche Wetterdienst aktualisiert täglich den Waldbrandgefahr-Index. Dieser zeigte am Montag für viele Teile des Landkreises Marburg-Biedenkopf die Stufe 3 (mittlere Gefahr) an. Aufgrund der weiterhin hochsommerlichen Temperaturen wird für die nächsten Tage Stufe 4 (hohe Gefahr) prognostiziert.

TIPPS ZUM RICHTIGEN VERHALTEN BEI WALDBRANDGEFAHR