Von Christian Röder

„Eine Investition in die Zukunft des FSV“

VEREINSHEIM Nach acht Monaten Bauzeit weihen die Buchenauer Fußballer ihr neues Zuhause ein

Dautphetal-Buchenau Die Mitglieder des FSV „Lahnlust“ Buchenau haben in den vergangenen acht Monaten mächtig rangeklotzt und können nun ihr neues Sportheim beziehen. Am Sonntag, 2. September, steht die Einweihung an. Wir haben uns im neuen Domizil umgeschaut.

