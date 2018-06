„Galionsfigur Koischwitz“

Ein Stockwerk höher – ebenfalls knarzender Dielenboden – erinnern Ausstellungsstücke daran, „wie ein Kuhdorf zum Kurdorf wird“: Seit zwanzig Jahren sieht so die Alte Schule in Bad Endbach aus und das wurde nun gefeiert.

Wo bis vor 115 Jahren die Schulbank gedrückt wurde und vorher das Bürgermeisteramt war, trifft heute Kunst, Kultur und Theater aufeinander. Die Alte Schule wurde im Zuge der Dorferneuerung 1998 in ein Kunst- und Kulturhaus umgebaut. Der dabei entstandene Anbau ist seitdem regelmäßig Ausstellungsort für den Kunst- und Kulturkreis „Palette“. Während im ersten Stock des alten Gebäudeteils ein Kneipp-Museum entstand, zog Malerin, Autorin und Schauspielerin Brigitte Koischwitz in das Erdgeschoss ein. Während ihre Bilder an den Wänden hängen und ihre Bücher zum durchblättern ausliegen, tritt sie selbst regelmäßig mit ihrem „Einfrautheater“ in dem denkmalgeschützten Haus auf. Dazu kommen mittlerweile ganze Reisebusse nach Bad Endbach. Seit zwanzig Jahren betreut sie das Kunst- und Kulturhaus.

Die Gäste konnten durch die alten Räume gehen und die Kunst auf sich wirken lassen. Sowohl das Kneipp-Museum, als auch das Atelier von Brigitte Koischwitz waren für Freunde und Gäste offen. Auch die derzeitige Ausstellung „Nicht Geheimnisse lüften, sondern neue schaffen“ von Frank Hinrichs konnten sich die Besucher ansehen. Für die musikalische Untermalung sorgte Entertainer Frank Mignon aus Wetzlar.

Bei den Grußworten von Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD), dem ehemaligen Landrat Robert Fischbach (CDU), er auch hauptamtlicher Erster Beigeordneter von Bad Endbach war, sowie Roland Petri (SPD) als Vertretung der Landrätin wurde deutlich, welche Bedeutung die Alte Schule für Bad Endbach und die Region hat. „Die Alte Schule ist ein Schmuckstück im Hinterland und ein Haus voller Emotionen und Inspirationen“, betonte Bürgermeister Schweitzer.

Wer sich abkühlen will, kann vor dem Haus kalte Arm- und Beingüsse nach Kneipp genießen

Er bedankte sich bei all den Menschen, die das Haus zu dem gemacht hatten, was es heute ist und schätzte das Kunst- und Kulturangebot. Fischbach erinnerte die Gäste an das Dorferneuerungsprogramm und den Entstehungsprozess des Kulturhauses. „Brigitte Koischwitz ist eine Galionsfigur für dieses Haus“, betonte der ehemalige Landrat. Auch die Vorsitzende der Kulturkreises „Palette“, Uta Haase, sagte, sie selbst habe damals ein Teil des Konzepts für das Haus geschrieben und sei sehr froh über die enge Zusammenarbeit von Kneippverein, Brigitte Koischwitz und der „Palette“. Koischwitz erinnerte sich an ihren ersten Besuch im Haus. Damals habe sie den Rohbau bei eisigen Temperaturen kennengelernt. „Lang, lang ist’s her und doch kommt es mir vor wie ein Wimpernschlag“, erklärte die Otto-Ubbelohde-Preisträgerin von 2013. Voller Hoffnung und Zuversicht sei sie damals in das Projekt eingestiegen und heute seien die Räume der Alten Schule ihr „zweites Wohnzimmer“. Umso mehr freute sie sich über all die Freunde und Gäste die gekommen waren. „Ihr dürft das Haus heute mit allen Sinnen genießen“, sagte die Künstlerin.

Wer sich abkühlen wollte, konnte vor dem Haus kalte Arm- und Beingüsse nach Kneipp genießen. „Dafür ist Bad Endbach schließlich bekannt“, erklärte eine Endbacherin die selbst mit den Füßen in eine Zinkwanne stieg.

Wer sich selbst mal Galerie und Kneipp-Museum anschauen will, kann dies immer mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr tun. Regelmäßig kann man in der Alten Schule (Kirchweg 3) auch das Einfrautheater von Brigitte Koischwitz erleben.