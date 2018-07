Über den obskuren Diebstahl hatten wir Mitte der Woche berichtet: Am Dienstag, 3. Juli, zwischen 2 und 10 Uhr machten bislang unbekannte Langfieber ungewöhnliches Diebesgut in der Gladenbacher Straße in Fronhausen. Sie stahlen eine bunt gefleckte Kuh aus Acryl im Wert von etwa 1000 Euro

Im Fokus der Ermittlungen stehen jetzt zwei Deutsch sprechende, derzeit noch unbekannte Männer, teilte die Polizei am Freitag mit.

„Stehen Sie zu Ihrer Tat“

Nach Angaben eines Zeugen flüchtete das Duo am Dienstag, 3. Juli, um 1.45 Uhr mit dem Vierbeiner aus Kunststoff in Richtung Bahnhof.

Die Polizei geht nunmehr von einem auf den näheren Ortsbereich begrenzten Vorfall aus und richtet einen Appell an das Duo: „Geben Sie die Kuh zurück und stehen Sie zu der Tat, insbesondere dann, wenn es sich um einen Dummejungenstreich handelt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, (0 64 21) 40 60, entgegen. (crö)