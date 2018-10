Von Christian Röder

„Geht nicht, gibt’s nicht“

SELBSTHILFE Holzhäuser bildet Afrikaner zum Nähmaschinenmechaniker aus

Dautphetal/Korogwe Gelebte Hilfe zur Selbsthilfe: In Holzhausen hat Rudolf Lehmkuhl den Afrikaner Christopher Ndeiy zum Nähmaschinenmechaniker ausgebildet. In seiner Heimatstadt in Tansania weiht er nun andere in die Technik ein – und wartet gespendete Geräte.

