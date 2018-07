„Gude Musik“ füllt den Biergarten

„Angefangen hatten wir mal mit vier Bands“, erinnert sich Gliesche. Aufgrund des tollen Erfolgs und der positiven Resonanz der Besucher wurden dann sechs daraus. „Das war eigentlich unsere Obergrenze“, sagt sie und lacht. Denn auch die hielt nicht lange.

In diesem Jahr treten acht Bands in den kommenden Wochen im „Frauental“ auf. Die Veranstaltung habe eine Eigendynamik bekommen, erzählt Gliesche. „Teilweise bewerben sich die Bands und Musiker schon um die Weihnachtszeit, weil sie auftreten wollen.“ Beispiele dafür sind „Liquid Live“ und „Midnightsoul“, die im August auf der Bühne im Biergarten stehen. „Sie sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob sie mitmachen können“, sagt Gliesche. Anfragen wie diese freuen die Wirten besonders, zeigen sie doch, welch guten Ruf sich die „Gude Musik“ in den vergangenen vier Jahren erworben hat. Und das gilt nicht nur für die auftretenden Gruppen. Auch viele Zuschauer planen die Open-Air-Konzerte fest in ihren Sommerkalender ein und geben Anregungen.

So kam der Auftritt der Band „Why not“ am 1. August etwa aufgrund eines vielfachen Wunsches mehrerer Gäste zustande, erzählt Gliesche. „Ich versuche natürlich, nicht immer dieselben Bands zu holen. Da helfen mir solche Anregungen schon weiter“, gesteht sie. Erstmals dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel auch die Musiker vom „Rodeo Drive“. Sie haben sich auf Countrystyle spezialisiert. „Diese Musikrichtung hatten wir bisher auch noch nicht“, so Gliesche.

Daneben gibt es aber auch die Gruppen, die bei der „Gude Musik“ schon gefühlt zum Inventar gehören, wie etwa die vier Jungs von „nass+dreckig“, die gleich den Auftakt am 18. Juli bestreiten werden.

Alte Bekannte: Das Trio „Oh, Alaska“ um Sängerin Yana Gercke ist in diesem Jahr auch wieder dabei

Ebenso ist in diesem Jahr wieder Yana Gercke mit ihrer Band „Oh, Alaska“ dabei und das Hinterland Jazz Orchestra heizt den Besuchern am 29. August im Biergarten ordentlich ein.

Für das Finale am 5. September setzt Marita Gliesche dann noch einmal auf Altbewährtes – allerdings in neuem Gewand: Hinter „The Broxters“, die für Rockstimmung im Frauental sorgen werden, verbergen sich nämlich die Mitglieder der ehemaligen Band „Meadowbrooks“. Nur auf die Weifenbacher Musikanten müssen die Fans in diesem Jahr verzichten. „Das hat leider zeitlich nicht gepasst“, sagt Gliesche. Weil deren Konzerte aber immer gut besucht waren, will die Wirtin versuchen, die Kapelle irgendwann zu einem Frühschoppen ins Frauental zu holen.

In diesem Jahr ist die „Gude Musik“ übrigens mehr denn je von äußeren Faktoren abhängig. „Das Wetter spielt bei einer Open-Air-Veranstaltung natürlich immer eine Rolle“, weiß Gliesche. Auch wenn es in der Vergangenheit immer viele Fans gegeben habe, die ihr auch bei Regen die Treue hielten, „hängen wir die Tage vorher ständig über Apps und dem Wetterbericht“, erzählt sie. Denn die Open-Air-Veranstaltungen sind freilich auch mit einem finanziellen Risiko verbunden. Musiker und vor allem Technik müssen bezahlt werden – ob nun ausreichend Publikum kommt oder nicht.

Und dieses Jahr kommt mit der Sperrung der B 62 zwischen Eckelshausen und Biedenkopf eine weitere Unsicherheit hinzu. Wenigstens bei den ersten beiden Konzerten wird die Straße noch voll gesperrt sein – wenn der Zeitplan eingehalten wird. Danach gibt es wieder eine Einbahnstraßenregelung. „Das könnte uns zusätzliche Besucher kosten“, befürchtet Gliesche. Allein die Erfahrungen der letzten Wochen zeigten, dass deutlich weniger Verkehrs als sonst auf der Straße vor dem Frauental fließt und auch die Besucherzahlen zurückgegangen sind.

Um Eintritt führt letztlich also kein Weg vorbei, sagt Gliesche. Wobei sie den Fans des Festivals entgegenkommt. „Ich werde in diesem Jahr Buttons machen, mit denen man alle acht Konzerte besuchen kann. Die kosten dann 20 Euro.“ Bei einem regulären Eintritt von fünf Euro haben die Gäste die Kosten also schon beim Besuch der Hälfte der Konzerte wieder raus.

Einlass zur „Guden Musik“ ist immer mittwochs ab 17 Uhr. Die Bands starten dann gegen 19 Uhr und spielen in der Regel bis 22 Uhr.

TERMINE

18. Juli: nass+dreckig, im Vorprogramm spielt die Band Ananda

25. Juli: Rodeo Drive (Countrystyle)

1. August: Why not (Covermusik)

8. August: Oh, Alaska mit Yana Gercke

15. August: Liquid Live (Rock und Pop-Cover)

22. August: Midnightsoul (Soulmusik)

29. August: Hinterland Jazz Orchestra (Jazz und Swing)

5. September: The Broxters (Rock). (val)