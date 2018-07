„Hallo, wir sind von der Zeitung!“

Diesen und vielen anderen Fragen sind am Dienstag die drei Ferienpass-Reporter des Hinterländer Anzeigers (von links) Jan Wilhelm (12 Jahre) aus Gladenbach, Thomas Löscher (13) aus Gladenbach und Ronja Marie Kraft (10) aus Sinkershausen nachgegangen. Sie besuchten den Koch-Workshop für Kinder in der Küche der Gladenbacher Grundschule. 819 Fotos und viele interessante Informationen vom Einsatz der Pizzabrötchenbäcker brachten die jungen Reporter mit in die Redaktion. Anschließend wählten Jan, Ronja und Thomas die besten Bilder aus und schrieben gemeinsam einen Artikel über die Ferienpass-Aktion.

Diesen gibt es in der nächsten Ausgabe des HA und bald auf www.mittelhessen.de zu lesen. (mi/Foto: Tietz)