„Immer auf die Kleinen!“

Von Michael Tietz

Demonstration 200 Eltern und Kindern protestieren in Gladenbach gegen höhere Gebühren

Lautstarker Protest in der Gladenbacher Innenstadt: Mehr als 200 Eltern und Kinder demonstrieren am Donnerstagnachmittag gegen die vom Bürgermeister angestrebte Erhöhung der Kindergartengebühren und gegen die mangelnde finanzielle Unterstützung des Landes Hessen bei der Kinderbetreuung. (Foto: Tietz)

Lautstarker Protest in der Gladenbacher Innenstadt: Mehr als 200 Eltern und Kinder demonstrieren am Donnerstagnachmittag gegen die vom Bürgermeister angestrebte Erhöhung der Kindergartengebühren und gegen die mangelnde finanzielle Unterstützung des Landes Hessen bei der Kinderbetreuung. (Foto: Tietz)

Lautstarker Protest in der Gladenbacher Innenstadt: Mehr als 200 Eltern und Kinder demonstrieren am Donnerstagnachmittag gegen die vom Bürgermeister angestrebte Erhöhung der Kindergartengebühren und gegen die mangelnde finanzielle Unterstützung des Landes Hessen bei der Kinderbetreuung. (Foto: Tietz)

Lautstarker Protest in der Gladenbacher Innenstadt: Mehr als 200 Eltern und Kinder demonstrieren am Donnerstagnachmittag gegen die vom Bürgermeister angestrebte Erhöhung der Kindergartengebühren und gegen die mangelnde finanzielle Unterstützung des Landes Hessen bei der Kinderbetreuung. (Foto: Tietz)

Gladenbach Lautstark, aber friedlich haben am Donnerstagnachmittag 200 Eltern und Kindern in Gladenbach gegen höhere Kindergartengebühren protestiert. Zum Abschluss der Demonstration überreichten die Veranstalter rund 1000 Unterschriften an den Bürgermeister.