Von Christian Röder

„In Gladenbach ist was los!“

GEWERBEVEREIN Kritik an Hessen Mobil wegen Baustellen-Terminierung

Gladenbach Der Gewerbeverein Gladenbach bereitet sich auf die Automobilausstellung am 26. und 27. Mai vor. Gleichzeitig stellen die Geschäftsleute Überlegungen an, wie sie mit der bevorstehenden Baustelle in der Teichstraße umgehen sollen. Kritik äußern sie an Hessen Mobil.

Copyright © mittelhessen.de 2018