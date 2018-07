Von Mark Adel

„Jahrelang bekannt für unser Bier“

Brauerei Wolzhäuser fürchten, dass der Gebäudekomplex weiter leersteht und verfällt

Breidenbach-Wolzhausen Was wird aus dem alten Brauerei-Komplex in Wolzhausen? Diese Frage hat den Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt.

