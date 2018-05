Von Christian Röder

„MAX“ statt Seniorentag

SICHERHEIT Aktionsnachmittag zur Verkehrsprävention am 17. Mai in Holzhausen

Dautphetal In diesem Jahr findet in Dautphetal kein Seniorentag statt. Doch es gibt bereits eine Alternative. Am Donnerstag, 17. Mai, findet in Holzhausen ein Aktionsnachmittag zum Thema Verkehrssicherheit für ältere Mitbürger statt.

