„Mama, irgendwas stimmt nicht mit mir“

Die Frau ist aufgebracht. Sie zittert stark. Anfangs spricht sie mit brüchiger Stimme. Dann wird die 54-Jährige immer lauter und bestimmter. Der Sohn dieser Frau ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll in der Nacht des 4. August vergangenen Jahres in Niedereisenhausen seinen Freund heimtückisch mit einem Messer attackiert haben. Mindestens fünf Stichverletzungen trug das Opfer davon. Anschließend kämpften die Ärzte in einer Not-OP um das Leben des damals 26-Jährigen. „Ohne die Behandlung muss man davon ausgehen, dass er gestorben wäre“, sagt ein Chirurg der Uniklinik am Donnerstag vor Gericht. Es sei „haarscharf“ gewesen.

Dann tritt die Mutter in den Zeugenstand. Aufgrund des familiären Verhältnisses mit dem Angeklagten müssen sie und ihr Mann (56) nicht aussagen, belehrt sie der Vorsitzende Richter Dr. Frank Oehm. Beide wollen jedoch. „Ich bin gekommen, weil ich erzählen möchte, was ich erlebt habe“, sagt die Mutter. Die Folgen jenes 4. August haben bei ihr Spuren hinterlassen. Sie befindet sich derzeit wegen schwerer Depressionen in Behandlung. „Erzählen Sie uns sein Leben“, bittet der Richter. Dann beginnt die 54-Jährige.

Auch im familiären Umfeld soll der Angeklagte gewalttätig gewesen sein, sagen Zeugen

Sie beginnt ganz am Anfang: in der Kindheit des Angeklagten. „Er war ein total liebes Kind“, sagt sie. Sie hätten viel gemeinsam unternommen und erlebt. Auch seine Jugendzeit sei „normal“ gewesen. Oft habe das spätere Opfer die Familie besucht. „Sie haben dann zusammen Karten gespielt und so was. Nie hätte man die Vermutung gehabt, dass da etwas nicht stimmt.“

Das, so erzählt es die Frau, habe erst Anfang 2015 begonnen. Da war ihr Sohn 21 Jahre alt. Sie berichtet von einem Vorfall: „Er kam nach Hause und war völlig neben sich. Er bäumte sich auf und sagte, dass er von Gott auserwählt worden sei. Dass er bestimmen könne, wer lebt und wer nicht. Dass die Erde brennen würde.“ Einen Tag später habe er sich an nichts mehr erinnern können, erzählt die Frau.

Dann hätten sich die Vorfälle gehäuft. Kurz vor der Gesellenprüfung habe ihr Sohn in dem Betrieb gekündigt. „Ich wusste nicht mehr, wie ich noch an ihn herankommen soll“, erzählt die Mutter schluchzend. „Er lag nur noch zuhause rum. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Er hat alles fallen lassen.“

Eines Tages habe er sich ihr anvertraut: „Er sagte: ,Mama, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich höre ganz laute Stimmen in meinem Kopf, die sagen, was ich tun soll‘.“ Hilfe habe man sich zunächst beim Hausarzt holen wollen.

Dann, ein weiterer Vorfall: „Er packte meine Schwester und hat sie in die Ecke geworfen“, erzählt die Mutter immer weiter. Die Folge: Oberschenkelhalsbruch. Auch ihre Mutter, die heute 90 Jahre alt ist, hätte ihr Sohn angegriffen. „Er sagte zu mir, er könne die Gedanken anderer Menschen hören. Und sie hätte böse über ihn gedacht. Er müsse ihr die bösen Gedanken auswaschen.“

Dann springt die Frau kurz in der Zeit zurück. Damals hätte er die ganze Wohnung zerstört: „Nicht mal mehr die Lampe hing an der Decke. Ich hatte kein Glas mehr. Nichts.“ Danach hätte sie „gewusst, dass er böse ist. Dass er nicht mehr der ist, der er mal war“, so die Steffenbergerin.

Ende vergangenen Jahres bestellt das Amtsgericht Biedenkopf eine Betreuerin für den Steffenberger. Dies werde wegen „einer Krankheit beziehungsweise Behinderung“ nötig, heißt es in dem Beschluss des Gerichts. Die Frau solle ihm helfen, unter anderem bei der „Entscheidung über Heilbehandlungen“, der „Sorge für die Gesundheit“ oder die „Entscheidung über die Unterbringung“, so steht es in dem offiziellen Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt.

An der gesetzlichen Betreuerin lässt die Mutter kein gutes Haar: „Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Sie hat es abgelehnt. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass er in ein betreutes Wohnen muss. Ich habe sie angefleht, sie solle bitte etwas tun. Sie hat nichts getan.“

„Ich bin außer mir vor Wut, man hätte verhindern können, dass das passiert“, sagt die Mutter

Jetzt wird sie lauter: „Jeder hat gewusst, dass er gefährlich ist. Und niemand hat etwas getan. Ich bin außer mir vor Wut, man hätte verhindern können, dass das passiert.“

Parallel dazu kam laut Erzählungen der Mutter ein kurzer Aufenthalt in der Psychiatrie in Marburg: „Nach vier Wochen wurde er entlassen. Behandelt wurde er dort nicht.“ Auch in einer psychiatrischen Klinik in Siegen sei er für knapp einen Monat gewesen, erzählt der Vater im Zeugenstand.

Nur wenige Tage vor dem 4. August habe ihr Sohn sich selbst in eine Klinik einweisen wollen, erzählt die Mutter weiter. „Wir haben kein Bett frei – das wurde uns gesagt“, erinnert sie sich. Richter Oehm fragt nach, was sie sich für ihren Sohn wünsche. „Ich möchte nicht, dass mein Sohn eingesperrt wird. Ich möchte, dass er ein Leben hat. Ich werde immer für ihn da sein.“ Kurze Pause. „Ich weiß aber auch, dass er behandelt werden muss.“ Das sei es gewesen, für das sie immer wieder gekämpft habe.

Der Prozess wird am Dienstag, 24. April, fortgesetzt. Nach aktueller Planung soll dann auch das Urteil fallen. Zuvor hört das Gericht weitere Zeugen und die Gutachten zweier Sachverständiger, einer Rechtsmedizinerin und eines Psychiaters.

ZWEI ZEUGEN AUS SOEST SAGEN AUS

Einen Tag nach dem Vorfall in Niedereisenhausen tauchte der Angeklagte mit einer Verletzung am Bein in Soest (Nordrhein-Westfalen) auf. Als Zeugen sagten am Donnerstag vor dem Landgericht Marburg eine Mutter und ihr Sohn aus, bei denen der Angeklagte zunächst Unterschlupf fand.

„Er hat geklingelt und gesagt, er brauche Hilfe“, erinnerte sich der 19-jährige Zeuge an das erste Zusammentreffen mit dem ihm bis dato unbekannten Mann. Bis auf seine Wunde sei nichts seltsam gewesen. Der Angeklagte hätte einen „ganz normalen Eindruck“ gemacht und sei höflich gewesen.

„Wir wussten ja nicht, was vorher passiert war. In dem Moment war er für uns Opfer und nicht Täter.“ Wenig später klickten im Krankenhaus die Handschellen. Wieso der Tatverdächtige genau jenes Haus in Soest aufgesucht hat, ist bislang unklar.