„Ohne uns läuft nichts“

Angelburgs Gemeindebrandinspektor Volker Gerhardt ist Stolz auf seine vielen Freiwilligen in den drei Ortsteilfeuerwehren. Eine der wichtigsten Aufgaben haben dabei jeweils die Gerätewarte und ihre Stellvertreter.

Gerhardt hat dieses Amt selber über viele Jahre in Lixfeld ausgeübt und weiß, warum er sich auf diese Kameraden ganz besonders verlassen muss: Sie halten die Geräte und Fahrzeuge in Schuss, sorgen dafür, dass nach dem Einsatz alles wieder fit ist für den nächsten Hilferuf.

Einer von denen, die schon als kleiner Junge immer bei der Feuerwehr vorbeigeschaut haben und von der Technik fasziniert waren, ist Ulrich Schmidt. Der 48-jährige Lixfelder ist dann quasi in der Wehr groß geworden, hat „alle möglichen Lehrgänge besucht“ und kümmert sich um die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge und vor allem des Materials.

Wie auch seine Kollegen in Frechenhausen und Gönnern macht er das in seiner Freizeit. Und zwar zusätzlich zu den normalen Übungsdiensten, die alle aktiven Kameraden regelmäßig zu leisten haben.

Denn damit überhaupt eine Übung absolviert werden kann, müssen die Geräte vollständig und nutzbar sei. Und wenn die Fahrzeuge wieder in der Garage abgestellt werden, geht es für die Gerätewarte weiter.

„Neben dem Wehrführer ist das der verantwortungsvollste Job“, ergänzt Stefan Rotter nicht ohne Stolz. Denn nach jeder längeren Fahrt müssen die Wagen wieder vollgetankt werden. Jedes benutzte Teil muss auf Verschleiß geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Schmidt, Rotter und auch der stellvertretende Gerätewart aus Gönnern, Sebastian Rehm, wissen, dass von ihrer Gewissenhaftigkeit das Leben der Kameraden und der hilferufenden Bevölkerung abhängt. Löschangriffe mit löchrigen Schläuchen sind ebenso wenig zielführend, wie angerissene Sicherungsleinen, leere Akkus bei Lampen oder ungefüllte Flaschen für die Atemschutzgeräteträger.

Fast täglich schauen die drei Angelburger in ihren Gerätehäusern vorbei. Zu tun gibt es immer was und sie freuen sich auch über jede helfende Hand aus den Reihen ihrer Kameraden.

Alle drei loben den Zusammenhalt in ihren Einheiten, aber auch in der Angelburger Wehr insgesamt. Denn sie sehen sich als eine Feuerwehr.

„Da hat sich in den vergangenen Jahren viel zum Positiven verändert“, erklärt der 35-jährige Rotter.

Neben dem Faible für die Technik müssen die Gerätewarte aber auch mit der Dokumentation ihrer Arbeit leben. Denn alle Prüfungen oder das Nachschauen sind aufzuschreiben. Das fordern heute nicht nur Versicherungen, sondern auch die übergeordneten Stellen im Feuerwehrgefüge. Zudem gibt es regelmäßige Abnahmen und Kontrollen, ähnlich dem TÜV beim Fahrzeug, was natürlich mehr Arbeit macht, insgesamt aber auch der allgemeinen Sicherheit dient.

Nach jeder Übung und jedem Einsatz müssen die benutzten Geräte kontrolliert werden

Nun sind die Angelburger Wehren nicht in dem Maße gefordert, wie etwa die Kameraden in der Universitätsstadt Marburg, die bis zu zehn Mal mehr alarmiert werden. Dennoch müssen die Löschfahrzeuge in der kleinsten Hinterlandkommune genauso fit sei, wie die Wagen in einer der Stadtwachen.

Und das Augenmerk der Gerätewarte gilt nicht nur den großen teureren Gerätschaften, auch die kleinen Dinge müssen alle vorhanden und einsatzbereit sein.

Und wenn der Nachwuchs auch seinen feuerwehrtechnischen Dienst absolviert hat, dann sind die Gerätewarte auch wieder gefragt und schauen alles durch, was da so benutzt worden ist.

Natürlich haben auch viele Dinge auf den Einsatzfahrzeugen ein „Verfallsdatum“. Der Laie kennt das von seinem Verbandskasten im Auto. Bei der Feuerwehr ist die Liste der stets zu kontrollierenden Teile viel größer.

Schmidt schmerzt es dann schon manchmal, wenn ein wenig gebrauchtes aber altes Gerät ausgesondert werden muss.

Doch die Vorschriften müssen eingehalten werden. Neu- oder Ersatzbeschaffungen haben sie alle im Blick und sind froh darüber, dass in der Angelburger Kommunalpolitik nicht an der Feuerwehr gespart wird. Zwischen 40 000 und 50 000 Euro betragen diese laufenden Posten pro Jahr für die drei Wehren. Dafür sind sich die Gerätewarte aber auch sicher, dass ihr Bestand jederzeit einsetzbar ist, um Menschen in Not zu helfen.

Rotter weist aber auch auf den Umstand hin, dass manches Feuerwehrfahrzeug im Kreis noch als Oldtimer unterwegs ist und zum Teil 30 Jahre auf dem Buckel hat.

In Angelburg ist in den vergangenen Jahren viel in die Fahrzeugflotte investiert worden. 2019 soll auch Gönnern ein neues Großfahrzeug erhalten.

Die drei Angelburger Feuerwehrleute lassen sich gerne schulen, „da schaust du auch mal über deine Gemeindegrenzen hinweg und siehst, wie es bei anderen Wehren läuft“, meint Rotter. Und Gerätewarte bilden sich ständig weiter, so der 28-jährige Rehm.

Sie müssen nicht nur die aktuellsten Vorschriften kennen, sondern auch technisch immer auf dem neuesten Stand sein.

Und wenn dann wieder ein Einsatz ordentlich gelaufen ist, alles kontrolliert und wieder aufgerüstet ist, dann ist der Gerätewart derjenige, der bei der Feuerwehr das Licht ausmacht.