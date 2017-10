„Rolle vorwärts“ – Samuel Koch live

Steffenberg-Niedereisenhausen Samuel Koch gastiert am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr mit seiner Musiklesung „Rolle vorwärts“ im Bürgerhaus in Niedereisenhausen.

Der ehemalige Kunstturner ist seit seinem Unfall am 4. Dezember 2010 permanent auf Hilfe angewiesen. Vieles hat sich seit dem verändert. Früher hat er in großer Freiheit gelebt, nun muss er viele Einschränkungen hinnehmen. „Authentisch, nachdenklich und zugleich humorvoll reflektiert er über seine Erfahrungen vor, während und nach dem Unfall. Vertraut und sehr persönlich tauscht Samuel Koch Gedanken über das Risiko, die Freiheit und seinen Glauben aus, heißt es in der Einladung. Und weiter: „Ein Abend mit ihm ist eine Einladung, ein gesundes Bewusstsein für die essentiellen Dinge des Lebens zu entwickeln“. Am Freitag, 27. Oktober, ist er 20 Uhr im Bürgerhaus in Niedereisenhausen zu erleben. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und 18 Euro an der Abendkasse.

Karten gibt es beim Rewe-Markt und bei der Firma Schreiner in Steffenberg. Infos: (0 27 76) 61 29, www.fcg-steffenberg.de. (red)