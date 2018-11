„Tretet ein für Frieden und Toleranz“

Die zentrale Gedenkveranstaltung der Gemeinde Breidenbach begann nachmittags in der Friedhofskapelle in Achenbach. Martin Beckmann erinnerte zunächst an das „unermessliche Leid“, das die beiden Weltkriege über die Menschen gebracht haben. „Die Vergangenheit begegnet uns bis heute“, sagte der Vorsitzende der Gemeindevertretung. Ältere Menschen hätten den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt, Jüngere seien konfrontiert worden mit dem Schicksal ihrer Väter- und Müttergeneration.

Aber auch wenn die persönliche Betroffenheit heute schwinde, dürfe das Gedenken an die Gefallenen, an die zivilen Kriegsopfer, an die millionenfachen Morde und an die Opfer von Vertreibung nicht enden. „Vergessen wäre Verleugnung der Geschichte“, sagte Martin Beckmann.

Sicherlich habe sich in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland und Europa viel verändert. „Die Menschen haben aus den katastrophalen Geschehnissen gelernt“, sagte der Vorsitzende der Breidenbacher Gemeindevertretung. Deutschland sei heute eine freiheitliche Demokratie, überdies habe man in Europa Strukturen entwickelt, um Konflikte friedlich zu lösen.

Martin Beckmann ruft die mehr als 75 Besucher auf, für Toleranz und Frieden einzutreten

Das sei aber kein festes, unverlierbares Gut. Um so mehr erwachse aus dem Erinnern die Verantwortung für die Zukunft, bestehe die Pflicht, für Toleranz und den Erhalt des Friedens einzutreten. Diese Verantwortung für den Frieden müsse die Gesellschaft auch immer wieder als Aufgabe an die nächste Generation weitergeben.

Die positive Entwicklung sprach auch Pastoralreferentin Astrid Wilming an. „Noch nie gab es eine so lange Friedensperiode in Deutschland“, sagte sie. Im Miteinander der Länder habe sich ungeheuer viel zum Positiven verändert. „Für mich ist es heute eine völlig absurde Vorstellung, gegen Frankreich Krieg zu führen.“ Die Bereitschaft zur Gewalt könne aber auch heute entstehen, nämlich dann, wenn Feindbilder sich festsetzen und überhand gewinnen.

In ihrer Rede ging Astrid Wilming der Frage nach, woher diese Vorurteile und Feindbilder rühren. Aus psychologischer Sicht seien solche einfachen Kategorisierungen ein Teil der menschlichen Überlebensstrategie. Ein Steinzeitmensch habe nicht lange darüber nachdenken dürfen, ob ein Mammut nun gefährlich ist oder nicht, er habe blitzschnell reagieren müssen.

Aus Untersuchungen wisse man jedoch, dass dieser erste Eindruck auch oft täusche. Für Menschen ergebe sich daraus die Aufgabe, ihre Urteile immer wieder zu überprüfen. „Wir müssen uns bewusst machen“, sagte Astrid Wilming, „dass wir für unsere Bilder von Menschen in großer Verantwortung stehen“. Musikalisch wurde die von Bürgermeister Christoph Felkl geleitete Gedenkfeier vom Gemischten Chor Oberdieten gestaltet. Während der Gedenkfeier in Gladenbach rief Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) die Teilnehmer auf, Versöhnung, Verständigung und Frieden jeden Tag zu leben. Diese Aufgabe fange im privaten Bereich an, setzte sich in Schule und Beruf fort und umfasse auch Verein, andere gesellschaftliche Gruppen sowie politische Ämter.

Hintergrund

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag, der an die Kriegstoten der beiden Weltkriege und an die Opfer der Gewaltherrschaften aller Nationen erinnern soll. Er hat seinen Ursprung im Jahr 1919. Ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde er vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge vorgeschlagen. Er sollte der gefallenen deutschen Soldaten dieses Weltkrieges gedenken. 1922 wurde im Reichstag eine erste Gedenkstunde abgehalten. Am 1. März 1925 wurde der Volkstrauertag erstmalig offiziell unter dieser Bezeichnung begangen. 1952 verlegte man den Volkstrauertag auf das Ende des Kirchenjahres. Theologisch wird diese Zeit durch Tod, Zeit und Ewigkeit dominiert. (red)