„Warum macht verdi so etwas?“

In den Verfahren geht es um die Ergebnisbeteiligung für Beschäftigte. In einem eigenen Tarifvertrag ist festgeschrieben, dass Mitarbeiter am Erfolg des privatisierten Klinikums finanziell beteiligt werden. In den Genuss der Zahlung kommen laut dem Vertrag jene Mitarbeiter, die am 31. Dezember ungekündigt für das Uni-Klinikum beschäftigt sind.

Doch das ist bei den Klägern nicht der Fall. Sie alle haben ihre Arbeitsverträge gekündigt oder Auflösungsverträge geschlossen – auf eigenen Wunsch, wie beim Gütetermin vor Arbeitsrichter Hans Gottlob Rühle deutlich wurde. Das nimmt das Klinikum zum Anlass, den Mitarbeitern ihre Prämie für 2013 nicht zu zahlen.

Mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Wetzlarer Neuen Zeitung, der Solms-Braunfelser und des Hinterländer Anzeigers (Donnerstag, 6. März).