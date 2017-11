„Wolf – wohin gehst du?“

Vortrag Professor Michael Stubbe spricht im Bürgerhaus Biedenkopf

Biedenkopf „Wolf – quo vadis?“ lautet der Titel eines Vortrags, der am Samstag, 25. November, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Biedenkopf (Am Radeköppel 2) stattfindet. Referent ist Professor Michael Stubbe.

