Von Michael Tietz

„Wunderland“ bekommt Anbau

BETREUUNG Parlament Bad Endbach stimmt Vertrag mit Kinderzentrum „Weißer Stein“ zu

Bad Endbach Im Frühjahr 2019 soll der Anbau für zwei neue Betreuungsgruppen in der Kindertagesstätte „Wunderland“ in Bad Endbach bezugsfertig sein. Die Gemeinde schließt dazu einen Vertrag mit dem Kinderzentrum „Weißer Stein“ ab. Das Okay dafür kam nun vom Parlament.

