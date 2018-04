Von Edgar Meistrell

126 Aussteller hoffen auf Sonne

GARTENMARKT Tausende Besucher werden auf der Bleiche in Biedenkopf erwartet

Biedenkopf Hier ein zartes Paprikapflänzchen, dort eine ausgewachsene Palme, an einer anderen Ecke schnattern Hühner und Enten. Dazu kommen viele schöne Dekoideen. Das alles gibt es beim 20. Gartenmarkt am 6. Mai in Biedenkopf.

