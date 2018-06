150 Jahre Feuerwehr: „Was da abging, war phänomenal“

Das lag zum einen an der gekonnten Moderation von Christian Reifert. Dass keine Langeweile aufkam, hatte seinen Grund aber auch darin, dass die Verantwortlichen sich vorher genau Gedanken gemacht hatten, wie sie ihre Gäste präsentieren: Und so gab es statt Reden immer wieder kurze Interviews und Gespräche, statt vorhersehbarer Grüße kleine Einblicke, was die Gratulanten persönlich mit der Feuerwehr verbindet.

So erinnerte Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) an eine Reihe von Einsätzen, in die er als Brandschutzdezernent qua Amt involviert war. Ein Kaminbrand in Engelbach gehörte ebenso dazu wie das Feuer auf der Sackpfeife im vergangenen Jahr. Aber nicht nur Einsätze machte er zum Thema. Er erinnerte auch daran, dass die Ehrenamtlichen das Pflaster am Feuerwehrstützpunkt in Eigenleistung erneuert haben. „Was da abging, war phänomenal“, lobte der Rathauschef. Er sei sich jedenfalls sicher, so sein Fazit, dass alle Bürger der Stadt genau wüssten, was sie an ihrer Feuerwehr haben.

Persönlich wurde auch Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), neben Kreisbrandinspektor Lars Schäfer und Wehrführer Michael Schäfer der dritte „Schäfer“, der an diesem Abend auf der Bühne stand. „Ich habe es der Feuerwehr Biedenkopf zu verdanken“, sagte der Christdemokrat, „dass das Elternhaus meines Vaters noch steht“. Neben seinem persönlichen Dank für diesen Einsatz und die jahrzehntelange Arbeit für das Gemeinwesen hatte er auch die „Ehrenplakette des Landes“ im Gepäck, die es zum 150. Geburtstag einer Wehr gibt.

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) kam auf die gesellschaftliche Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr zu sprechen. In einer Feuerwehr mitzuarbeiten, sei „gelebte Verantwortung für den Nächsten“. In ihren ehrenamtlichen Einsätzen würden die Wehrleute mitunter schreckliche Erfahrungen machen, stellte der studierte Theologe heraus. Man dürfe dies nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sagte Zachow, dass Menschen diese seelischen Belastungen freiwillig auf sich nehmen.

Lars Schäfer ging in Biedenkopf unfreiwillig in einem Becken baden

Eine kleine Anekdote steuerte Kreisbrandinspektor Lars Schäfer bei, als er von einer Begegnung mit der Biedenkopfer Wehr berichtete. Die trug sich bei dem großen Brand bei der Firma Elkamet zu. Damals ging Schäfer in einem großen Becken baden, das er vorher nicht gesehen hatte. Schnell habe man ihn aber – nun „pudelnass“ – herausgefischt, schmunzelte Schäfer im Nachhinein und pries die Biedenkopfer als „Menschen mit erheblicher Körperbeherrschung“, hätten sie sich doch sogar das Lachen bei seinem Anblick verkneifen können.

Aber auch ernste Töne schlug er in seiner kurzen Rede an. Im Grunde habe sich an manchen Punkten in den vergangenen 150 Jahren nichts geändert: Wie damals brauche es auch heute Menschen, die diesen wichtigen Dienst für die Bürger nicht als Beruf, sondern aus Berufung tun.

Diese geschichtliche Perspektive hatte auch Stadtbrandinspektor Kai-Michael Koch: Unendlich viel habe sich seit 1868 über mehrere Generationen hinweg verändert – die Freiwillige Feuerwehr aber, die gebe und brauche es immer noch.

Rainer Höhn, Leiter der Polizeistation in Biedenkopf, berichtete davon, dass er früher selbst bei der Feuerwehr war und es bis zum Atemschutzgeräteträger gebracht hat. Dann aber habe der Dienst bei der Polizei den Einsatz bei der Wehr ausgeschlossen. Heute erlebe er die Wehrleute nun bei vielen Polizeieinsätzen und könne ihnen daher nur seine Hochachtung zollen. Man könne nur immer wieder dankbar sein für Menschen, die sich freiwillig so einsatzbereit und kompetent in gefährlichen Situationen für andere stark machen.

Nach den Grußworten von Karl-Friedrich Salzmann (DRK) und Titus Weiss (THW) ehrten Wehrführer Michael Schäfer und Kreisbrandinspektor Lars Schäfer die Biedenkopfer Stadtwerke als „Partner der Feuerwehr“. Diese Auszeichnung geht an Firmen, die sich in besonderer Weise dafür einsetzen, dass ihre Mitarbeiter Beruf und Einsatz bei der Wehr verbinden können.

Natürlich gab es auch einen geschichtlichen Rückblick. Michael Schäfer, der seit 1986 bei der Wehr ist und mit 26 Jahren stellvertretender Wehrführer wurde, hielt den aber bewusst kurz. Besonders stellte er die hervorragende Arbeit der Jugendabteilung heraus. Denn die Erfahrung zeige: 90 Prozent der Einsatzkräfte kommen aus der Jugendarbeit.

Das Fest endet am Sonntag ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen an der Feuerwache.