16 Wildkatzen hinterlassen Spuren

Die Ergebnisse des sogenannten Monitorings wurden am Dienstag in Bad Endbach vorgestellt.

Von Februar bis April hatten fast 30 ehrenamtliche Helfer im Lahn-Dill-Bergland Lockstöcke an vorher festgelegten Stellen platziert und regelmäßig kontrolliert. So konnte ein Gebiet von 600 Quadratkilometern untersucht werden.

Insgesamt wurden 77 Proben im Senckenberg-Institut in Frankfurt untersucht. Davon konnten 41 der Wildkatze zugeordnet werden, erläuterte Susanne Schneider vom BUND Hessen das Ergebnis. Das bedeutet allerdings nicht, dass 41 Wildkatzen im Lahn-Dill-Bergland leben. Die Haare stammen von insgesamt 16 verschiedenen Wildkatzen, elf männlichen und fünf weiblichen Tieren.

An den Lockstöcken, die mit Baldrian präpariert waren, wurden aber auch Haare anderer Tierarten gefunden. Hauskatzen, Wildschweine, Füchse, Steinmarder, Rehe und sogar ein Hausrind schubberten sich demnach an den Lockstöcken.

Da manche Tiere die Lockstöcke meiden, bleibt offen, wie viele Wildkatzen es genau in der Region gibt

Des weiteren wurden Proben untersucht, die „katzenartigen Tieren“ gehörten. Welche genau habe anhand der vorgelegten Haare aber nicht bestimmt werden können, sagte Schneider. „Sobald Haare von mehr als zwei Tierarten am Stock sind, kann dies nicht mehr analysiert werden“, erklärte die Wildkatzen-Expertin den fast 70 Besuchern im Bürgersaal des Rathauses in Bad Endbach. Wahrscheinlich handele es sich aber ebenfalls um Wildkatzenhaare, berichtete Schneider.

Abgesehen vom genetischen Nachweis der Wildkatze im Lahn-Dill-Bergland sei eine zweite Beobachtung interessant: Eine Wildkatze hat den Ergebnissen zufolge den Standort gewechselt. Denn ihre Haare wurden an zwei Lockstöcken gesichert. „Daran kann man abschätzen, wie groß das Revier ist“, erklärte Schneider.

Eine weitere Besonderheit sei, dass zwei Kuder, also männliche Wildkatzen, an ein und demselben Lockstock nachgewiesen wurden. „Adulte Kuder dulden sich nicht im Revier“, sagte Schneider. Deshalb vermutet die Expertin, dass es sich um ein erwachsenes und ein noch nicht ausgewachsenes Tier handelt.

Bei der Untersuchung in Frankfurt konnte auch die genetische Herkunft der Wildkatzen bestimmt werden: Es handele sich hauptsächlich um einen Ost-West-Mix. „Daran sehen wir, es gibt eine Vermischung. So hatte ich es erwartet“, sagte die Wildkatzen-Expertin.

Was die Anzahl der scheuen Waldbewohner im Lahn-Dill-Bergland betrifft, könne keine konkrete Angabe gemacht werden. Manche Tiere würden keinen Baldrian mögen und suchten die Lockstöcke dann nicht auf. Andere gingen einfach daran vorbei. Es sei aber davon auszugehen, dass es eine mäßige Populationsdichte gibt, sagte Schneider.

Nach dem Monitoring ist das Lahn-Dill-Bergland auf der Verbreitungskarte nun kein weißer Fleck mehr. Die Ergebnisse unterstreichen laut Schneider die Bedeutung des Lahn-Dill-Berglandes als Verbindungsachse der Wildkatzenpopulationen Mitte-Ost-West. Die Daten der Proben sollen nun an die hessischen Datenbanken übermittelt werden.

Straßen sind eine tödliche Gefahr für die Wildkatze und eine Barriere für ihre weitere Ausbreitung

Sie gehe davon aus, dass die Wildkatze sich langsam ausbreite, sagte Schneider. Allerdings stellten Straßen Barrieren und tödliche Gefahr für die Tiere dar. Die intensive Landwirtschaft und das sogenannte strukturarme Offenland seien genauso problematisch wie die Umwandlung von Extensiv- in Intensiv-Grünland, was auch im Lahn-Dill-Bergland zu beobachten sei. Es sei wichtig, Strukturen in der Agrarlandschaft in den Fokus zu rücken und die Landschaften zu vernetzen.

Auch die illegalen Moutainbiketrails in den Wäldern seien ein Thema. Dazu sagte Marion Klein, Regionalmanagerin des Lahn-Dill-Berglandes: „Abseits von Wegen ist das nicht erlaubt. Das Lahn-Dill-Bergland will Mountainbiketouren anbieten, auch um Besucherströme zu lenken.“

Das Wildkatzen-Monitoring wurde finanziell unterstützt von den Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill. Auch der Förderverein Naturpark Lahn-Dill-Bergland hat das Projekt finanziell unterstützt. Insgesamt wurden rund 12 000 Euro in das Wildkatzen-Monitoring investiert.