19-Jähriger geht in Lahn unter und stirbt

"Wir gehen von einem Badeunfall aus", sagte ein Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft am Montag. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Der 19-Jährige, der offenbar nicht schwimmen konnte, war demnach bereits am 11. August zusammen mit anderen Männern in Marburg in die Lahn gestiegen. Alle seien angetrunken gewesen, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige sei dann untergegangen.

Der Fluss sei an der Stelle mehr als drei Meter tief. Die Feuerwehr zog den Mann aus dem Wasser, doch alle Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. (dpa/lhe)