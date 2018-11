19 Prozent: Todesstrafe soll bleiben

Die wahlberechtigten Hessen durften am Sonntag über 15 Änderungen der hessischen Verfassung abstimmen. Sie konnten entweder allen Punkten im Ganzen annehmen oder ablehnen oder bei den einzelnen Punkten Ja oder Nein ankreuzen.

Im Wahlkreis 12, zu dem das Hinterland gehört, wurden die 15 Punkte mit deutlicher Mehrheit befürwortet.

In der Tendenz deckt sich das Ergebnis in der Region mit dem von ganz Hessen. Insgesamt gibt es im Land eine deutliche Mehrheit für die Verfassungsänderungen, die zwischen 70 und über 90 Prozent liegt.

Die meiste Ablehnung im Land – 29,7 Prozent – gab es für die Wählbarkeit von 18-Jährigen. Im Wahlkreis waren es 32,5 Prozent. Auch die digitale Gesetzesverkündung ist landesweit nur mit 81,4 Prozent befürwortet worden, 78,8 Prozent waren es im heimischen Wahlkreis.

Die Nein-Stimmen sind oft schwierig zu erklären: So sind beispielsweise 12,9 Prozent im Wahlkreis gegen die Stärkung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mehr als jeder zehnte ist auch beispielsweise gegen die Förderung von Ehrenämtern, des Sports und der Kultur. Und selbst die Stärkung der Unabhängigkeit des Rechnungshofs – also der Behörde, die dem Land bei den Finanzen auf die Finger schaut – wird von 13,6 Prozent der Wähler abgelehnt.

Eindeutiger ist hingegen die Haltung zur Herabsetzung des Wählbarkeitsalters, die landesweit von 29,7 Prozent l abgelehnt wurde.

Laut der Internetseite des statistischen Landesamtes waren im Wahlkreis 12 85 172 Menschen stimmberechtigt. 58 180 haben sich an der Volksabstimmung beteiligt, das entspricht 68,3 Prozent. Die Ergebnisse im Wahlkreis im Überblick:

Stärkung und Förderung der Gleichberechtigung von Männer und Frauen: Ja 87,1 Prozent, Nein 12,9 Prozent.

Stärkung der Kinderrechte: Ja 86,8 Prozent, Nein 13,2 Prozent.

Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz informationstechnischer Systeme (Datenschutz): Ja 89,1 Prozent, Nein 10,9 Prozent.

Aufhebung der Regelungen zur Todesstrafe: Ja 81,0 Prozent, Nein 19,0 Prozent.

Aufnahme eines Staatszielbegriffs: Ja 82,2 Prozent, Nein 16,8 Prozent.

Stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit: Ja 87,5 Prozent, Nein 12,5 Prozent.

Förderung der Infrastruktur: Ja 88,7 Prozent, Nein 11,3 Prozent.

Schutz und Förderung der Kultur: Ja 86,1 Prozent, Nein 13,9 Prozent.

Schutz und zur Förderung des Ehrenamts: Ja 87,8 Prozent, Nein 12,2 Prozent.

Schutz und Förderung des Sports: Ja 86,5 Prozent, Nein 13,5 Prozent.

Bekenntnis zu Europa: Ja 79,8 Prozent, Nein 20,2 Pozent.

Landtagsmandat ab 18 Jahren: Ja 67,5 Prozent, Nein 32,5 Prozent.

Digitale Verkündung von Gesetzen: Ja 78,8 Prozent, Nein 21,2 Prozent.

Stärkung der Volksgesetzgebung: Ja 85,3 Prozent, Nein 14,7 Prozent.

Stärkung der Unabhängigkeit des Rechnungshofs: Ja 86,4 Prozent, Nein 13,6 Prozent.

Auffällig: In Kommunen, in denen die rechtspopulistische AfD besonders gut abgeschnitten hat, liegen die Nein-Stimmen meist über dem Schnitt – ein Trend, der hessenweit erkennbar ist. In Steffenberg beispielsweise sind 25,5 Prozent der Wähler gegen ein Bekenntnis zu Europa – und 22,2 Prozent sind gegen die Abschaffung der Todesstrafe.

Dort hatte die AfD 20,1 Prozent der Stimmen erhalten. Ihr Landesergebnis liegt bei 13,1 Prozent. Insgesamt wollen in Hessen 83,2 Prozent die Todesstrafe abschaffen, 16,8 Prozent finden, sie sollte in der Verfassung bleiben.

Allerdings gilt die Todesstrafe in Hessen ohnehin längst nicht mehr: Sie wurde 1946 in die Landesverfassung aufgenommen. Damals war die Todesstrafe noch weit verbreitet. 1949 wurde sie aber durch das Grundgesetz abgeschafft. Im Schulunterricht ist dieser Punkt ein beliebtes Beispiel dafür, dass Bundesrecht über Landesrecht steht. Hessen ist das einzige deutsche Bundesland, das die Todesstrafe noch in der Verfassung verankert hat. Die letzte öffentliche Hinrichtung in Hessen wurde übrigens am 14. Oktober 1864 in Marburg vollstreckt.

In den meisten Hinterländer Kommunen sind die Abweichungen zum Landesschnitt gering

Zum Vergleich: In Marburg sind nur 12,5 Prozent gegen ein Bekenntnis für Europa – und lediglich 11,5 Prozent gegen die Abschaffung der Todesstrafe. Das schon 18-Jährige in den Landtag gewählt werden können, sehen allerdings auch in der Universitätsstadt 28,9 Prozent der Wähler kritisch.

Unter anderem in Biedenkopf liegt der Anteil der Nein-Stimmen in allen Punkten leicht unter dem Wahlkreis-Schnitt. In den anderen Kommunen im Hinterland sind nur geringe Abweichungen erkennbar.

Die Reform tritt in Kraft, wenn sie am 16. November 2018 durch den Landeswahlausschuss bestätigt wird.