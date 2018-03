Von Michael Tietz

20 000 Nieten halten das Dach

WIRTSCHAFT Lidl eröffnet am Donnerstag seine neue Filiale in Gladenbach

Gladenbach Nach acht Monaten Bauzeit öffnet Lidl am Donnerstag (1. März) seine neue Filiale in Gladenbach. Es ist die modernste in der Region – mit neuem Design, gläserner Fassade und geräumigen Gängen im knapp 1300 Quadratmeter großen und hellen Verkaufsraum.

