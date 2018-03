Von Sascha Valentin

2013 fehlt über eine Million Euro

Landrat hört sich Sorgen von Gemeinde, Unternehmen und Schule an

Als Grund für die dramatische Verschlechterung der Gemeindefinanzen nannte der Bürgermeister unter anderem den Einbruch bei der Gewerbesteuer durch die Umsiedlung der Firma Schneider. Aber auch die Mehrausgaben, die durch den Betrieb der neuen Krippengruppen in der Kindertagesstätte Niedereisenhausen entstehen, erhöhen das Defizit. "Bisher kosten uns unsere beiden Kindergärten pro Jahr rund 400 000 Euro", stellte Pfingst fest. Seien erst einmal beide U3-Gruppen in Betrieb – und das könnte bereits zum Ende dieses Jahres der Fall sein – verdoppelten sich die Kosten nahezu. Dadurch werde die Gemeinde in ihrem finanziellen Spielraum immer mehr eingeengt, so der Bürgermeister.

