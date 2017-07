22-Jähriger sitzt in U-Haft

STAATSANWALTSCHAFT Sechs Diebstähle werden ihm vorgeworfen

Marburg/Treysa/ Stadtallendorf Ein 22-Jähriger soll in den vergangenen fünf Monaten mindestens sechs Diebstähle in Stadtallendorf, Treysa und Marburg begangen haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

