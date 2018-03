Von Michael Tietz

2,2 Millionen für neue Sporthalle

PLAN Bad Endbach schlägt Neubau in Hartenrod vor / KSF-Zentrum und Volkshalle abreißen

Bad Endbach Aus drei mach eins: So könnte die Devise für die Sporthallen in der Gemeinde Bad Endbach lauten. Die Idee: In Hartenrod wird ein neues Domizil für Schul- und Vereinssport gebaut. Im Gegenzug reißt die Kommune die Volkshalle und das KSF-Zentrum ab.

