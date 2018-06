23-Jähriger soll 16-Jährige belästigt haben: Zeugen gesucht

MARBURG Nach einem Vorfall in der Nacht zu Samstag an den Lahnterrassen sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen. Wie berichtet wurde, kam es um 3 Uhr zu einem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil einer 16-Jährigen am Mensasteg in Nähe der "schwimmenden Bühne".