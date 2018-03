Von Christian Röder

23-Jähriger wollte in eine Klinik

Messerattacke Steffenberger bat einen Arzt 14 Tage vor der Tat, ihn einzuweisen

Steffenberg Der Steffenberger, der unter Verdacht steht, am 4. August in Niederhörlen einen Bekannten mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt zu haben, wollte sich knapp zwei Wochen vor der Tat in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen.

Copyright © mittelhessen.de 2017