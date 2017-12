Von Michael Tietz

23 Millionen Euro sind verbaut

GESUNDHEIT Rheumazentrum weiht am Freitag den 23-Millionen-Euro-Neubau ein

Bad Endbach Moderne Behandlungsmöglichkeiten, kurze Wege, ein attraktives Ambiente – all das ist im Neubau des Rheumazentrums Mittelhessen in Bad Endbach vereint. 23 Millionen Euro sind in das Gebäude geflossen. Am Freitag (15. Dezember) wird es eingeweiht.

